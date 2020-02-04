Türkiye'den Kırgızistan'a yargı alanında eğitim desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den Kırgızistan'a yargı alanında eğitim desteği - Son Dakika

Türkiye'den Kırgızistan'a yargı alanında eğitim desteği

6 saat önce

Adalet Bakanlığı tarafından, Kırgızistan savcılarına ve bürokratlarına yönelik "İnsan ticareti ile ilgili suçların soruşturulması, kovuşturulması, insan ticareti mağdurlarına sunulan destek hizmetleri ve uluslararası iş birliği" konulu eğitim semineri başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından, Kırgızistan savcılarına ve bürokratlarına yönelik "İnsan ticareti ile ilgili suçların soruşturulması, kovuşturulması, insan ticareti mağdurlarına sunulan destek hizmetleri ve uluslararası iş birliği" konulu eğitim semineri başlatıldı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Bişkek Program Koordinatörlüğünün desteği ile Kırgızistan Başsavcılığının iş birliğinde başlayan ve 7 Şubat'a kadar sürecek eğitim seminerine, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selahattin Doğan ile İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu davet edildi.

Seminerin açılışında konuşan Doğan, bu seminerin Kırgızistan Başsavcılığı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve Türk tarafının iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Bişkek Program Koordinatörü Elena Rodionenko da, Türkiye'den gelen eğitmenlerin uluslararası alanda tecrübelerini paylaşacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'den Kırgızistan'a yargı alanında eğitim desteği

Birleşmiş Milletler, Adalet Bakanlığı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:03 Kaynak: AA
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