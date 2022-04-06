Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

06.04.2022 11:40
Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda paketi dağıttı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'ın kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda paketi dağıttı.

Oş Belediye Başkanlığı ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonunda Oş kent merkezi meydanında yardım dağıtım etkinliği düzenlendi.

Oş Belediye Başkan Yardımcısı Venera Rıskulova, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Din Hizmetleri Müşavirliği, Oş'ta mübarek ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı hazırladı." dedi.

Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk'ün de katıldığı etkinlikte, ihtiyaç sahiplerine 10 kilogram un, 5 kilo ayçiçeği yağı, makarna, pirinç, şeker ve çaydan oluşan gıda paketleri dağıtıldı.

Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı
Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı
Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı

YORUMLAR
500
TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen Nijeryalı öğrencilere sınav ve mülakat yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Kırgızistan'ın Oş kentinde ihtiyaç sahibi 154 aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement