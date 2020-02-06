Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi - Son Dakika Dünya

Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.

Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunulduğu ve 'terör propagandası' yapıldığı kaydedildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı
Dünyaca ünlü uygulama Airbnb, Kanada'da 25 yaş altına ev kiralamayı durdurdu Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]