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Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Kürt konferansı ile 'terör propagandası' yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulunulduğu ve 'terör propagandası' yapıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:54
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