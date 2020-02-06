Türkiye'den kırmızı bültenle aranan isimlere ev sahipliği yapan AP'ye 'terör propagandası' tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'de düzenlenen etkinlikte Türkiye 'ye yönelik tehditlerde bulunulduğu ve 'terör propagandası' yapıldığı kaydedildi.

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