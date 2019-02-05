Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kısa Filmler Dünyaya İzmir'den Açılıyor

Türkiye'den Kısa Filmler Dünyaya İzmir'den Açılıyor

53 dakika önce

''Türkiye'den Kısalar'' programı Hezarfen Film Galeri ve Yapım Lab işbirliği ile Dünyanın en önemli Kısa film Festivali Clermont Ferrand 'da uluslararası tanıtımlarını yapıyor.

Türkiye'den Kısa Filmler Dünyaya İzmir'den Açılıyor, System.String[]

Türkiye'den Kısa Filmlerin Tanıtımı denildiğinde , uluslararası platformlarda etkin olarak çalışan İzmir 'den Kısa Film Ajansı ''Hezarfen Film Galeri'' geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den kısa filmleri yurtdışı festivallerine taşıyan ve yurt dışı pencerelerini kısa filmcilerimize açan Hezarfen, Bu seneden itibaren Fransa'da 41 yıldır gerçekleşen ve dünyanın en önemli Kısa Film Marketi olan Clermont Ferrand Marketine İzmir Üniversite öğrencilerinin filmlerini de taşıyor.

İzmir Üniversiteleriile başlayan tanıtım çalışmaları gelecek yıldan itibaren , Türkiye'deki diğer sinema öğrenci filmlerinin de tanıtılacağı büyük tanıtım ağını oluşturuyor.

HezarfenFilm Galeri 'nin girişimine katılan Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin filmlerinden bir seçki ile'' Türkiye'den Kısalar'' katalogu ve standındayerlerini aldılar.

Seçkiye alınan filmlerin tanıtımı 4 gün boyunca,Avrupa başta olmak üzere dünya kısafilm profesyonellerine , Hezarfen Film Galeri ve Yapımlab tarafından yapılmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:47 Kaynak: Bültenler

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