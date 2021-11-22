Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edilen 1500 tabletten 40'ı Atatürk İlkokulunda öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun 28-29 Eylül'de Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, Türkiye ile eğitim alanında iş birliği kapsamında KKTC'nin 1500 tablet ihtiyacının dile getirildiği ifade edilen açıklamada, Bakan Özer'in talimatıyla bu ihtiyacın karşılandığı ve tabletlerin öğrencilere dağıtılmak amacıyla KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bugün Lefkoşa Atatürk İlkokulunda 40 tabletin öğrencilere dağıtımı için tören yapıldı.

Törene, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ile diğer yetkililer katıldı.