Üye Girişi
Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı - Son Dakika

Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı

22.11.2021 17:11
Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edilen 1500 tabletten 40'ı Atatürk İlkokulunda öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edilen 1500 tabletten 40'ı Atatürk İlkokulunda öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun 28-29 Eylül'de Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede, Türkiye ile eğitim alanında iş birliği kapsamında KKTC'nin 1500 tablet ihtiyacının dile getirildiği ifade edilen açıklamada, Bakan Özer'in talimatıyla bu ihtiyacın karşılandığı ve tabletlerin öğrencilere dağıtılmak amacıyla KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bugün Lefkoşa Atatürk İlkokulunda 40 tabletin öğrencilere dağıtımı için tören yapıldı.

Törene, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ile diğer yetkililer katıldı.

Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı
Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı
Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı

milli eğitim bakanlığı, Lefkoşa, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümündeki soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:30 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümündeki soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu 17:18 Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Ceza kesilen genç, karakoldan çıktıktan sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu 17:00 Ceza kesilen genç, karakoldan çıktıktan sonra sokaktaki tabelaya asılı halde bulundu
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Yüzlerce kişi mağdur! 16:01 Yüzlerce kişi mağdur! "Kar payı vereceğim" diyerek altınlarını alıp ortadan kayboldu Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
17:24 İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni
17:24 Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap
17:15 Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı
17:07 Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi
17:05 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın         
17:43
İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı         
17:26
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 17:47:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den KKTC'deki öğrenciler için temin edilen tabletlerin dağıtımı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement