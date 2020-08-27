Türkiye'den KKTC'ye 100 yataklı acil durum hastanesi - Son Dakika

Türkiye'den KKTC'ye 100 yataklı acil durum hastanesi

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 100 yataklı hastane yapılıyor.

Türkiye'den KKTC'ye 100 yataklı acil durum hastanesi, System.String[]

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 100 yataklı hastane yapılıyor.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ile mücadele için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 100 yataklı hastane kurulması için düğmeye basıldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar yapılacak yeni acil durum hastanesi ile ilgili detayları paylaştı. Başbakan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'de kuracağı acil durum hastanesinin yapımıyla ilgili olarak yüklenici firmanın inşaata fiilen başlaması bizleri son derece memnun etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletine salgın sürecinde Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye verdiği destek için ne kadar teşekkür etsek azdır. Hükümetimiz salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçmiş ancak proje aşamasında önümüze çıkarılan birtakım engeller nedeniyle hastanenin yapımına başlayamamıştık. Bu durum üzerine ben konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettim. Cumhurbaşkanı talebime büyük bir anlayış gösterdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a gereğinin yapılması için talimat verdi. İnşasına başlanan acil durum hastanesi sağlık hizmetimiz için bir devrim niteliğindedir. Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır. Dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verecektir. Yani bu hastane bundan sonra; yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacaktır. İçinde bulunduğumuz Lefkoşa, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri arkasındaki arazide yapımına başlanan acil durum hastanesi; yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik kapalı alana kurulacaktır. Bu hastane, 12 gözlem, 64 tek kişilik, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacaktır. Hastanenin 6 adet tam donanımlı ameliyathanesi bulunacaktır. Hastane de ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecektir. Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi bulunacaktır. Acil durum hastanemizin içinde eczane ve idari ofisler de yer alacaktır.

Kıbrıs Türk halkına ileri düzeyde sağlık hizmeti verecek olan hastanemiz KKTC'nin farkını ortaya koyacak, doktorundan hemşiresine bütün personeli ülkemiz görevlilerinden oluşacaktır. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve emeği geçen herkese yeniden teşekkürlerimi sunuyor, hastanemizin Kıbrıs Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Pandemi sürecine de değinen Tatar, "Covid-19 ile mücadelede KKTC hükümeti ve Kıbrıs Türk Halkı olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu ülkenin Başbakanı olarak iddiayla söylüyorum ki ülkemiz salgınla mücadelede dünyanın en başarılıları arasındadır. Nüfusa oranla yapılan test sayısında, toplam vaka sayısında ve hasta kaybı sayısında çok şükür ki diğer ülkelere göre son derece iyi bir noktadadır. 26 Ağustos itibarıyla KKTC'de nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'undan fazlasına denk gelecek biçimde 113 bin 68 test yapılmıştır. Toplam vaka sayımız toplam testlerin yüzde 0.26'sını ancak bulmaktadır. Hayatını kaybeden hastamız yalnızca 4'tür. Bilindiği üzere hayatını kaybeden tek bir KKTC vatandaşı ve tek bir T.C. vatandaşı bulunmaktadır. Hayatını kaybeden diğer iki kişi ise Almanya vatandaşlarıdır. Yoğun bakımda ise hastamız yoktur. 1 Temmuz'dan bu yana açılma süreci ile birlikte ülkemizde 192 pozitif vaka ortaya çıktı. 92'si iyileşti ve taburcu oldu. 100 vakanın şu anda 70'i otelde gözlem altındadır. 30 vaka ise hastanededir. Bunların hiç biri yoğun bakım gerektiren bir durumda değildir. 140 solunum cihazımızın şu ana kadar hiç birini kullanmak durumunda kalmadık. İster Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile isterse Malta gibi benzer nüfuslu diğer ada ülkeleriyle karşılaştıralım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti salgınla mücadelede en başarılı ada ülkesidir. Malta'da şu ana kadar bin 800'e yakın vaka vardır ve 10 kişi yaşamını yitirmiştir. Güney Kıbrıs'ta ise bin 500'e yakın vaka ortaya çıktı ve bir tanesi açılım sürecinden sonra olmak üzere 21 ölümleri vardır. Kıbrıs Türk halkının sağlığını her şeyin üzerinde tutan ancak ekonomimizi ve toplumsal yaşantımıza da gözeten bir anlayış içinde gereken tedbirleri alacağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Salgınla mücadele için nasıl her türlü önlemi anında alıyorsak Kıbrıs Türk halkının bu süreçteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için de her türlü ekonomik desteği vermeye, önlemi almaya devam edeceğiz. Bu süreçte halkımızın dertlerine derman olan başta sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer kamu görevlilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve hükümetim adına şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye'nin de desteğiyle bugüne dek nasıl her türlü zorluğun üzerinden gelmişse salgınla mücadelede de başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den KKTC'ye 100 yataklı acil durum hastanesi - Son Dakika


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