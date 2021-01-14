Türkiye'den KKTC'ye 20 bin SinoVac aşısı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Türkiye tarafından gönderilen 20 bin SinoVac aşısı adaya ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Türkiye'nin KKTC'ye yaklaşık 300 bin SinoVac aşısı göndereceğini söylemişti. Türkiye'den gönderilen ilk dozların sabah saatlerinde adaya ulaştığı açıklandı. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Türkiye'ye ait bir ambulans uçak aracılığıyla ilk 20 bin doz SinoVac aşısı adaya getirildi. Aşılar öncelikli olarak riskli gruplara uygulanacak.

Öte yandan KKTC'de salgının başlangıcından bu yana toplam bin 829 vaka tespit edildi.

(İHA)