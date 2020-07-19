- Türkiye'den KKTC'ye 3 tır tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

- Türkiye'den KKTC'ye 3 tır tıbbi malzeme yardımı

- Türkiye'den KKTC'ye 3 tır tıbbi malzeme yardımı Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tır KKTC'ye ulaştı.

- Türkiye'den KKTC'ye 3 tır tıbbi malzeme yardımı

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LEFKOŞA - Türkiye'nin yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tır KKTC'ye ulaştı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye tarafından gönderilen aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 tır bugün Girne'ye ulaştı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Fuar alanında malzemeleri teslim aldı. Teslim törenine KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

KKTC Sağlık Bakanı Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nden bugün ülkeye çok ciddi bir yardım geldiğini ifade ederek, yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk ulusuna teşekkür etti. Bu zor dönemde her sıkıştıkları anda ana vatanın yanlarında olduğunu söyleyen Pilli, yardımların 20 Temmuz'da ulaşmasının da ayrı bir anlamlı olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Başçeri yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC Sağlık Bakanlıkları arasında ilaç, aşı, tıbbi malzeme, hibe protokolü imzalandığını, bunun ikincisinin de 20 Temmuz'a denk geldiğini söyledi. Başçeri, bu yardımın Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de ayrılmaz parça ve ayrı görmediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Başbakandan Türkiye'ye teşekkür

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Türkiye hükümetine teşekkür etti. Tatar, 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazının yanında birçok malzeme geldiğini ifade etti. 500 yataklı hastane çalışmalarının da başladığı bilgisini aldığını söyleyen Tatar, Lefkoşa'da tam teşekkülü hastane yapılması için anlaşmaya varıldığını, 12 kişilik ekibin gelip etüt çalışması yapacağını kaydetti. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinin de 45 yataklı pandemi kliniği olarak hizmet vereceğini ifade eden Tatar, uçuşlar başladıktan sonra ülkeye 9 bine yakın insan geldiğini, bunlarda 10 vaka çıktığını, 2 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti. Bunun büyük bir başarı olduğunu ifade eden Tatar, 9 Mart'tan beri halk sağlığını koruyan başarılı bir sürecin yönetildiğini kaydederek, emek veren herkese teşekkür etti. Tatar, ekonominin gidişatı için sağlıktaki adımların önemli olduğunu, buna önem verdiklerini ifade ederek, "Burada büyük bir başarı var, halkımızın bunu görmesini istiyoruz" dedi.

20 Temmuz'u da kutlayan Tatar, KKTC'nin güçlü altyapısı ile istikrarlı bir şekilde geleceğe yürümesinin temennileri olduğunu belirterek, yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Türkiye'den KKTC'ye 3 tır tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

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