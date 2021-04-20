Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı - Son Dakika

Türkiye, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında gönderilen 40 bin doz korona virüs aşısı KKTC'ye ulaştı.

Türkiye'den sabahın erken saatlerinde özel uçak ile KKTC'ye 40 bin aşı daha geldi. Gelen aşılarla birlikte toplam aşı miktarı 140 bine ulaştı. KKTC Başbakanı Ersan Saner, konuyla ilişkin açıklamasında, "Korona virüs salgını ile mücadelemize yeni bir ivme kazandıracak olan 40 bin doz Sinovac aşısı günün ilk saatlerinde anavatan Türkiye'den ülkemize gelmiş bulunuyor. Türkiye, aşıya ulaşımda yaşanan tüm zorluklara rağmen yine Kıbrıs Türk halkına verdiği değeri ortaya koyarak bizlere 40 bin adet aşı daha sağladı. Böylece, anavatan Türkiye'den ülkemize gönderilen aşı miktarı 140 bine ulaştı. Anavatan Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bir kez daha bu konudaki taleplerimize olumlu yaklaşımları ve destekleri için halkımız ve hükümetim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alınan aşılardan sonra yapılan başvurulara uygun olarak aşılama çalışmalarının devam edeceğini ifade eden KKTC Başbakanı Saner, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Hedefimiz mümkün olan en kısa süreden halkımızın yüzde 60-70'ini aşılamak, bu oranı hep devam ettirmek, aşılama çabalarımızı ileri taşımak ve ekonomik aktiviteleri Covid-19 öncesi seviyelerine taşımaktır. Anavatan Türkiye'nin tam desteği ile bu hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim. Ancak halkımızdan ricam, bu hedeflere ulaşıncaya dek maske, mesafe ve hijyen kuralları ile hükümetimizin açıkladığı diğer önlemlere harfiyen uyması. Bir olursak, birlik olursak bu zor süreci en az zararla atlatacağız. Biz Kıbrıs Türkleri olarak, bugünlere birlik içinde büyük ve başarılı mücadeleler vererek geldik. Covid-19'la mücadelede de dünyanın en iyilerinden biriyiz. Yine başaracağız."

(İHA)