Türkiye'den KKTC'ye 50 bin 310 doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'den KKTC'ye 50 bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısının gönderildiğini bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarında artış olduğuna işaret ederek, halkı bir kez daha aşı olmaya davet etti.

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin 310 doz daha Pfizer-BioNTech aşısının gönderildiğini kaydeden Pilli, son günlerde aşıya ilginin artmakta olduğunu ve tüm aşı merkezlerinde yeterli miktarda aşının bulunduğunu vurguladı.

Pilli, "Aşılanma oranını ne kadar yükseltirsek, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemimize yük bindirebilecek ağır vaka sayılarını uygun seviyelerde tutabiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Pilli, gerek 1. doz, gerekse zamanı gelen diğer doz aşıları özellikle 12 yaş üzerindeki herkesin mutlaka yaptırması uyarısında bulundu.

Tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini belirten Pilli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerektiği, özellikle maske kullanımının Kovid-19 ve gribal enfeksiyonları önlemek açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Bakan Pilli, büyük bir özveriyle KKTC'ye aşı temin eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Türkiye'den KKTC'ye daha önce 340 bin Sinovac ve 10 bin 530 Pfizer/BioNTech olmak üzere 350 bin 530 doz Kovid-19 aşısı gönderilmişti.