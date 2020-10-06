Türkiye'den KKTC'ye can suyu bugün veriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Türkiye'den gelen su bugün yeniden KKTC'ye verilmeye başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un katılımı ile bugün 16.00 da Geçitköy barajında düzenlenecek törenle KKTC'ye suyun akışı yeniden sağlanacak. KKTC Su Temin Projesi'nin Deniz Geçişi İsale Hattı'nda geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen onarım çalışmaları sona erdi. Projenin boru hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesiyle ilgili Anamur açıklarında gerçekleştirilen, kalıcı çözüm üretmek amacıyla projede bazı değişikliklerin yapıldığı ve toplamda 6 geminin katıldığı çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Buna göre, öğleden sonra Türkiye'den KKTC'ye su akışının yeniden başlaması ve suyun 24 saat içerisinde KKTC geneline yeniden verilmesi bekleniyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)