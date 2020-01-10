Türkiye'den KKTC'ye giden boru hattında arıza meydana geldi - Son Dakika

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattında arıza meydana geldi.



Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su taşıyan ve "Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi" olarak 2013'te başlatılıp 2015 yılında tamamlanan boru hattında arızalanma meydana geldi. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Tarım Bakanı Dursun Oğuz, "Türkiye Cumhuriyeti de konuya Devlet Su İşleri (DSİ) kanalıyla konuya duyarlılık gösterdi. Yapmış olduğumuz görüşmelerde arızanın tahmini olabilecek yerlerde denizin altında kara ile askıya geçtiği yerde yaklaşık 250 metrelik derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Bu da muhtemel denizin altındaki akıntılardan dolayı olabilecek bir arıza durumu" ifadelerini kullandı.



10 aylık rezervimiz var



Henüz herhangi bir su kesintisinin beklenmediğini belirten Oğuz, "Su kesintisi şuan için kesinlikle öngörmüyoruz. Böyle bir durum yok kesinlikle. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye gelen vanalar hatta sorun olduğu için kapatılıyor ama KKTC'de endişe edilecek bir durum yok. Şu an için de böyle bir kesinti söz konusu değil" dedi.



Bakan Oğuz, bu tip arızaların beklenen olasılıklar arasında olduğuna da vurgu yaparak, "KKTC tarafına Geçitköy Barajı yapıldı. Geçitköy Barajı böyle bir durumda bir stok rezervi olarak kullanılmakta. Şu an barajda 20 milyon metreküp suyumuz var yani bu da geçen yılki verilere göre ülkemizin yaklaşık 10 aylık su ihtiyacını karşılayacak durumda. Halkımızın endişe edecek bir durumu yok" ifadelerini kullandı.



2 ay içerisinde tamir edilecek



Bakan Oğuz, meydana gelen arızanın giderilmesi üzerine gelen sorulara da Türkiye yetkilileri ile yapmış olduğu görüşmede hava, deniz ve yapım şartları uygun olursa, arızanın 2 ay gibi bir sürede tamir edilebileceğini öğrendiğini belirterek, "DSİ de bu konuda çok bilgili tecrübeli bir kurum biliyorsunuz. 'Dünyada bir ünü var, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar' dediğim gibi özellikle KKTC açısından suyun tedariki yönünden bir sorunumuz yok. Şu an da halkımızın herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok" dedi.



Proje yapıldıktan sonra gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen sudan birçok bölgenin su aldığını belirten Oğuz, gelen suyun yaşamlarının bir parçası haline geldiğini ve bu sudan geçen yıl 28 milyon metreküp su kullandıklarını kaydetti. Bakan Oğuz, "Geçitköy Barajı'ndaki su rezervi 10 ay yeterli. Bu süre içerisinde süreç olarak da bu arızanın giderilmesi ile ilgili bolca zaman var" dedi.



Öte yandan Oğuz, bu sorunun projenin bertaraf olmuş ya da çok büyük bir sorunmuş gibi gösterilmesine gerek olmadığının da altını çizdi. - LEFKOŞA