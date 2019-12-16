Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi - Son Dakika

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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