Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattında arıza - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan borunun kopmasının hemen ardından onarım çalışmalarının başladığını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru koptu.

Bakan Oğuz, arızayla ilgili Türkiye Devlet Su İşlerinin keşif ve tamirata başladığını kaydetti.

Borunun kopmasından dolayı KKTC'de herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayan Oğuz, Geçitköy Barajı"da 20 milyon metreküp su bulunduğunu söyledi.

Oğuz, Türkiye tarafından denizin 250 metre altında askıya alındığı noktadan kopan borunun tamirat çalışmalarının denizdeki şartlara göre 2 ay sürebileceğini belirtti.

Proje kapsamında bu tip aksaklık ve arızaların olmasının beklenen bir durum olduğuna da dikkati çeken Oğuz, o yüzden hem Anamur hem de Geçitköy'de barajlar yapıldığını, Geçitköy'de bu süreçte yeteri kadar su bulunduğunu kaydetti.

"KKTC'ye Su Temini Projesi" 2015'te hayata geçmişti.