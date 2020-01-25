Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bunun ile ilgili Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü incelemeleri yaparak çalışmalara başladı" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den gelen ve su taşıyan boru hattında arıza meydana gelmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattının kopmasıyla su akışı durduğunu ve hat üzerindeki 4 boruda yıpranma meydana geldiğini belirterek tamir çalışmalarına devam edildiğini söyledi.



"Ülkenin 8-10 aylık su ihtiyacı barajda mevcut"



KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, " Geçitköy Barajı'nda bildiğiniz gibi arıza meydana geldi. Bunun ile ilgili Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü hemen gerekli keşfi yaparak çalışmalara başladı. Şu anda da Geçitköy Barajı'nda 20 milyon metreküp su rezervimiz bulunmakta. Bu bizim yaklaşık 8-10 aylık su ihtiyacını karşılayacak durumda. Şu anda ülkemizde yaz mevsimi ile ilgili bir sıkıntı söz konusu değil" şeklinde konuştu.



Oğuz, oluşabilecek aksaklıklar için Geçitköy Barajı'nın rezerv kaynağı olarak yapıldığını kaydetti. "Bu projenin asrın bir projesi olmasının sebeplerinden ve yapılırken ihtiyaçlarının bir tanesi Geçitköy Barajı idi" diyen Bakan Oğuz, "Yoksa su, doğal akışıyla Anamur'dan, Alaköprü'den gelip direkt arıtma tesisine de verilebilirdi" dedi.



"Herhangi bir sorun bulunmamakta"



KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Geçitköy Barajı'nı işaret ederek, "Söz konusu aksaklıkların herhangi bir su dağıtımı ile ilgili KKTC'deki su şebekesini etkilememesi anlamında tasarlanmış bir projedir. O nedenle halkımızın rahat olsun, herhangi bir sorun bulunmamakta. Bunun yanında dediğim gibi DSİ, bu projeyi yapan bu firma ile hemen irtibata geçerek tamir ve tadilat yönünde çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmaların tamir süresi karada ve denizdeki hava şartlarına göre değişkenlik gösterebilir, herhangi bir endişeye gerek yok" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA