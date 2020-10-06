Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı - Son Dakika

Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Su Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Türkiye'den gelen su bugün yeniden KKTC'ye verilmeye başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Su Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Türkiye'den gelen su bugün yeniden KKTC'ye verilmeye başlandı. Suyun geldiğini duyan vatandaşlar Geçitköy Barajı'na akın etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında arıza nedeni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su akışının durmasının ardından Ağustos ayında birçok bölgelere su verilemez hale gelinmişti. Bugün suyun yeniden gelişi ile birlikte KKTC halkı, Türkiye'den deniz altından suyun toplandığı Geçitköy barajına gelerek suyun akışını yerinde izledi. O anı cep telefonu ile görüntüleyen Adil Ertürk, "Su geldi, mutluyuz. Allah razı olsun anavatandan. Bundan daha iyi büyük mutluluk var mı" şeklinde konuştu. Kıbrıs'ta yaşayan Voka ise, "Türkiye'den gelen su herkesi mutlu etti. Uzun zamandır bekliyorduk çok mutluyuz" dedi.

Bir başka vatandaş da, "Türkiye Cumhuriyetine sonsuz teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbime şükrediyoruz bu güzel anı bize tekrardan yaşattı. Başta Türkiye Cumhuriyetini yönetenlere ve projeye emek veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Geçitköy Barajı'na gelen Mahmut Çelik de, "Şükürler olsun Allah'a. Bugüneymiş nasip. İyi ki de geldi, hep depolarımız kireçlendi. Biz şans eseri Facebook'ta öğrendik suyun geleceğini bugün. Ne mutlu ki Türkiye'mizde öyle bir güzel öyle bir liderimiz var, Tayyip Erdoğan onu seviyoruz. Ona çok çok teşekkür ediyoruz suyumuzu yolladığı için. Çünkü son limitimiz zorluyorduk, tankere bu yollardan, içilmeyen kuyulardan su getirip arıtıp içiyorduk. Çok hayvan da telef oldu Mağusa taraflarında susuzluktan. Ama bugüne geldik şükürler olsun. Bundan sonra da inşallah problem yaşamayız, teşekkür ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Tayyip Erdoğan'a" şeklinde konuştu.

(İHA)

Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Geçitköy Barajı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı - Son Dakika


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