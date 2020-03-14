Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi - Son Dakika
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Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki aşı, ilaç, tıbbi malzeme, koronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması kapsamında, KKTC'ye ilk malzemeler teslim edildi.

Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme hibesi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki aşı, ilaç, tıbbi malzeme, koronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması kapsamında, KKTC'ye ilk malzemeler teslim edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakan Yardımcı Emine Alp Meşe'nin, 24 Şubat 2020 tarihli ve 2138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020'de KKTC'nin dahil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin ayni hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılındığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu yetki çerçevesinde hibe anlaşmasının Meşe ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü arasında 11 Mart 2020'de Ankara'da imzalandığı belirtildi.

Söz konusu hibe kapsamında, malzemelerin ilk bölümünün KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Fatma Barbaros'a 13 Mart 2020'de teslim edildiği ifade edilen açıklamada, malzemelerin bugün KKTC'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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