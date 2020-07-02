Türkiye'den KKTC'ye yangın helikopteri - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de her yıl yaz aylarında artan orman yangınlarına daha hızlı müdahale için Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye'den bir yangın helikopteri, KKTC'de konuşlanması konusunda karar alındı.



KKTC Bakanlar Kurulu, olası büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde Türkiye tarafından uygun görülen bir helikopterin, Temmuz ayından itibaren KKTC'de konuşlanması ve helikopter ile gelecek tüm teknik ekibin gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesine karar verdi. KKTC'de Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ayrıca, helikopterin konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ile Ercan Havalimanı'ndan yakıt temini sağlanarak, tüm giderler Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacak.



Türkiye'den KKTC'ye 24 dakikalık uçuş mesafesi



Edinilen bilgiye göre, halen Türkiye'de Akdeniz bölgesinde konuşlanan helikopterlerden biri, hava sıcaklığının çok yüksek olduğu dönemlerde artan orman yangını riski durumlarında talep edilecek. Kıbrıs'a uçuş mesafesi 24 dakika olan helikopter, Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi'ndeki helikopter pistinde konuşlanacak. - LEFKOŞA