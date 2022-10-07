Türkiye'den Kosova'daki özel eğitim öğrencilerine ders materyali yardımı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik ders materyali törenle dağıtıldı.

Prizren'deki Ymer Prizreni Lisesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şerafettin Turan, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediyesi Eğitim Müdürü Luljeta Veselaj Gutaj, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala ile Kosova'da görevli Türk temsil heyeti temsilcileri katıldı.

Eğitim Müşaviri Turan, törende yaptığı konuşmada, malzemelerin Kosova'ya ulaştırılmasının, Türkiye'nin Kosova'da görev yapan kurumlarının koordinasyonuyla gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye ile Kosova arasında yeni kardeş okul bulma çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Turan, "Özel eğitime muhtaç çocuklarımız için eğitim müdürlüğüyle yaptığımız iş birliği neticesinde ağır otizmli, orta otizmli, hafif otizmli, görme engelli ve işitme engelli öğrencilerimiz için Bakanlığımızdan gelen malzemelerin dağıtım töreninde bulunuyoruz. Prizren'de eğitim anlamında güzel iş birliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Eğitim Müdürü Gutaj ise belediye olarak özel eğitim öğrencilerinin topluma kazandırılması için gereken gayreti göstereceklerini dile getirirken, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiği malzemelerden dolayı teşekkür ediyoruz. İş birliklerine devam edeceğiz. Özel eğitim öğrencileriyle görev yapan öğretmenlerimizin standardını yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler, otizm, görme ve işitme engellilere yönelik gönderilen ders materyalini inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığından temin edilen malzemelerin yer aldığı 200 paketle Kosova'daki tüm özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor.