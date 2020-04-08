Türkiye'den Kosova'ya koronavirüs yardımı - Son Dakika

Türkiye'den Kosova'ya koronavirüs yardımı
6 saat önce
MSB: "COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova'ya ulaştı.
MSB: "COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova'ya ulaştı. Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:35 Kaynak: İHA
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