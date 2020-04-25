Türkiye'den Kovid-19 ile mücadele için Kosova'ya tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kosova'ya gönderdiği ikinci tıbbi malzeme yardımı başkent Priştine'ye ulaştı.

Kosova Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının iş güvenliği için gerekli malzemelerin yanı sıra cihaz ve diğer tıbbi ekipmanlardan oluşan yardımlar, Sağlık Bakanı Arben Vitia ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın katılımıyla teslim edildi.

Türkiye'nin 8 Nisan'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kosova'ya yardım gönderdiği anımsatılan açıklamada, Vitia ile Sakar'ın, devletler arasındaki iş birliğinin Kovid-19 salgını ile başarılı bir şekilde başa çıkma noktasında son derece önemli olduğunu vurguladıkları aktarıldı.

Bakan Vitia, Kovid-19 ile mücadelede Kosova'nın sağlık sistemine yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederken, Büyükelçi Sakar da Türkiye'nin, Kosova ve diğer ülkelerin ortak ve küresel bir sorunla başa çıkmalarına yardımcı olmaya kararlı olduğunu ifade etti.