Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Kırgızistan'a tıbbı yardım desteği - Son Dakika

Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Kırgızistan'a tıbbı yardım desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Kırgızistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Bişkek'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Kırgızistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Bişkek'e ulaştı.

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Tıbbı malzemeleri taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 777-300 ER tipi "Ayasofya" isimli tahliye yolcu uçağı, Başbakan Yardımcısı Aida İsmailova, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kalısbek Şadıhanov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mehmet Fatih Taş ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasi Genel Müdürü Ermek Omuraliyev tarafından karşılandı.

Manas Uluslararası Havaalanı'na indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Kırgızistan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." sözlerinin Türkçe ve Kırgızcası yer aldı.

Kolilerde, 20 ventilatör, 50 el tipi oksijen konsantratörü, 50 bin adet N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 35 bin tulum, 2 bin siperlik, 20 bin PSR testi, 20 bin viral nükleik asit izolasyon kiti ve 10 bin kutu Hidroksiklorokin tablet olduğu bildirildi.

"Bu yardım ülkemiz için büyük destektir"

Başbakan Yardımcısı İsmailova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a kardeş Türk halkının insani tıbbı yardımının ulaştığını belirterek, "Bu yardım ülkemiz için büyük destektir. Kardeş Türkiye devletine, Kırgızistan devleti, hükümeti ve halkı adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

İsmailova, Kırgızistan'ın Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın çok ihtiyaç duyduğu tıbbı yardımının Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerin neticesinde gerçekleştiğini kaydetti.

"Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede Kırgız halkının yanındadır"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat da Türkiye'nin Kırgızistan'a Kovid-19 ile mücadelede daha önce de yardım ulaştırdığını, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Fırat, "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede Kırgız halkının yanındadır. Biz bunun için buradayız. Kovid-19 ile mücadelede her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an da hastanelerde olanlara acil şifalar diliyoruz. Kahraman sağlık görevlileri, doktorlar ve hemşireler sizlerin yanındayız. İnşallah, bu yardımlar, size bir nebze yardım olur." ifadelerini kullandı.

Havaalanı binasında yapılan törende, Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Taş ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Şadıhanov arasında tıbbi malzemelerin teslim tutanağı imzalandı.

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Kırgızistan'a tıbbı yardım desteği - Son Dakika

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