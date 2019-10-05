Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Bahçeşehir Üniversitesi ile Küba Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi arasında, sağlık bilimleri araştırmaları alanında anlaşma imzalandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Küba'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Küba Sağlık Bakanlığı ve Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde imzalanan anlaşmalar kapsamında, Küba ve Türkiye'de üniversiteler arası ortak proje, araştırma, konferans, seminer, kısa ve uzun dönemli öğrenci akademisyen değişimi geçekleştirilecek.

Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve sağlık alanlarında iş birliği yaparak ortak araştırma merkezi kurulması, Kübalı ve Türk sağlık uzmanlarının katma değer oluşturabileceği araştırmalar yapması planlanıyor.

Ayrıca ziyaret kapsamında Yücel, Küba Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella ve bazı yetkililerle görüştü.