Türkiye'den Kuzey Makedonya'da eğitime destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Kuzey Makedonya'daki soydaş öğrencilere 2 bin okul çantası ve kırtasiye seti yardımında bulunuldu.

Malzemelerin dağıtımına bugün ülkenin doğusundaki Köprülü, Karbintsi, İştip, Radoviş, Ustrumca'da başlandı.

Dağıtıma, YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı Balkanlar Koordinatörlüğü uzmanı Kenan Özçelik ve MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin katıldı.

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YTB olarak kardeş toplulukların ve soydaşların bulunduğu ülkelerde başta kültür ve eğitim olmak üzere birçok alanda proje ve faaliyetler yürüttüklerini belirterek, ortak tarihi ve kültürel mirası ile iyi ikili siyasi ilişkiler çerçevesinde Kuzey Makedonya'nın Balkanlar coğrafyasında yoğun faaliyetler yürütülen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencilere katkı sunmak için MATÜSİTEB'in bu çalışmasını desteklediklerini dile getiren Özçelik, "Kuzey Makedonya Türk toplumunun geleceğinin teminatı olan değerli öğrencilerimizin okul ihtiyaçlarına katkı sunabilmek amacıyla burada bulunuyoruz. Başkanlık olarak Kuzey Makedonya'ya yönelik çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde de inşallah artarak devam edecek." dedi.

Ayrıca Özçelik, yeni eğitim öğretim yılının Kuzey Makedonya'da yaşayan soydaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

MATÜSİTEB Başkanı Emin de birlik olarak yıllarca eğitim alanında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatarak, her eğitim yılının başlarında ülkedeki soydaş öğrencilerin okuduğu yerlerde kırtasiye yardımları yaptıklarını belirtti.

Bugün Kuzey Makedonya'nın doğu bölgesinde yaşayan soydaşlara ulaşmak amacıyla Köprülü, İştip, Radanya, Radoviş, Ustrumca ve diğer bölgelerde dağıtım yaptıklarını söyleyen Emin, "Başta bizim gözbebeğimiz Doğu Makedonya'daki Yörük kardeşlerimiz olmak üzere Makedonya'da Türkçe eğitime destek amacıyla çanta ve kırtasiye desteği sunmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Emin, projeye kayıtsız şartsız desteklerini sunan YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve YTB yetkililerine teşekkür etti.

Çanta ve kırtasiye dağıtımları başkent Üsküp ve civarı ile Kuzey Makedonya'nın batı bölgesinde de devam edecek.