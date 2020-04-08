Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya korona virüsü nedeniyle yardım eli - Son Dakika

Korona virüsü salgının yayılmasının ardından Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya tıbbi malzemelerle dolu yardım paketleri gönderildi.



Çin'de ortaya çıkan dünya çapında 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle Türkiye, dış ülkelere yardımını sürdürüyor. Korona virüs salgınının Kuzey Makedonya'da da yayılması nedeniyle Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya uçakla tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım paketi gönderildi.



Kuzey Makedonya'ya 50 bin maske, bin koruyucu elbise ve bin Covid-19 testinden oluşan yardım paketini getiren askeri uçaklarını Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mevkidaşı Pendarovski'ye mektup



Dışişleri Bakanı Dimitrov dost ülke Türkiye'den gelen yardımları kabul etmeye geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye gönderilen mektubun bir bölümünü okudu. Dışişleri Bakanı Dimitrov, "Ülkemizin Cumhurbaşkanı Pendarovski adına gelen yardım için teşekkür edip kendisine gönderilen mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamandaki başarılarımızı, NATO üyeliğimizi ve AB ile müzakerelerin başlatılma kararını tebrik ederek şöyle dedi. 'Dostumuz ve şimdi de müttefikimiz olarak umarım siz de yakında tekrar huzurlu ve sağlıklı yaşamaya başlayacaksınız' Tekrar teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



İçinde bulunduğumuz günlerde liderlik ve uluslararası dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Büyükelçi Sekizkök ise, "Bu anlayışla Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelere salgınla mücadelede destek vermek için sağlık malzemesi göndermektedir" dedi. Büyükelçi Sekizkök ayrıca, "Elbette ki halklarımızın asırlar boyunca birlikte var oldukları Balkanlar ve bu toprakların kalbinde yer alan Makedonya iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de Türkiye'nin ve Türk halkının her zaman gönlünde olmuştur. Kardeşlik ve dostluk kavramlarının lafzına ve ruhuna önem veririz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının sevgi, dostluk ve selamlarıyla bugün Üsküp'e ulaşan sağlık malzemesinin bir nebze olsun Makedonya halkının yaralarını sarmasına yardımcı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Öte yandan 617 korona virüsü vakasının bulunduğu Kuzey Makedonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı. - ÜSKÜP