Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya Taziye Mesajı
2 saat önce
Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye taziye mesajını iletti.
Türkiye
, Kuzey Makedonya
'nın başkenti Üsküp
yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye taziye mesajını iletti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dün akşam saatlerinde Üsküp yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Üsküp yakınlarında dün akşam yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği trafik kazasında 13 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:22 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar