Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Liberya'ya taziye mesajı
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Türkiye'den Liberya'ya taziye mesajı

57 dakika önce

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Liberya'da yatılı okulda çıkan yangında hayatını kaybedenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Türkiye'den Liberya'ya taziye mesajı, System.String[]

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Liberya'da yatılı okulda çıkan yangında hayatını kaybedenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Liberya Paynesville'de Müslüman öğrencilerin devam ettiği bir yatılı okulda çıkan yangında çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere Liberya halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Liberya'nın başkenti Monrovia yakınındaki Paynesville bölgesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen yatılı okulda çıkan yangında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Türkiye, Liberya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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