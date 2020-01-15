Türkiye'den Libya açıklaması: Barışa katkı sağlayacaksa Mısır'la da konuşuruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da hafta başında yürütülen Libya müzakerelerinin sonuçsuz kalması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Barışa katkı sağlayacaksa Mısır'la da konuşuruz" dedi.

"HAFTER SİYASİ ÇÖZÜM YERİNE BİR ASKERİ ÇÖZÜM ARIYOR"

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Libya'daki ateşkes süreci ile ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "4 Nisan'a gidecek olursak o günlerde herkesi kapsayan bir konferans planlanıyordu. Bu konferansın toplanması sürecinde Hafter saldırıya geçti. Maalesef Hafter'in olumsuz tutumu sebebiyle bir ateşkes sağlanamadı. Metnin Arapça tercümesi konusunda görüş ayrılığı vardı. İngilizce metin üzerinde müzakereler vardı. Bu noktaya geldikten sonra Hafter zaman istemiş Ruslardan. Daha sonra 'Yarın sabaha kadar bize süre verin' demişler. Sabaha karşı Rusya'dan ayrıldıklarını gördük. Metnin içeriği konusunda bir sorun yoktu. 2 gün dediler bakalım yarın ne olacak. Metin üzerinde bir mutabakat olmasına rağmen imzalamaması sonrası bizim izlenimimiz Hafter siyasi çözüm yerine bir askeri çözüm arıyor. Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden ülkeler var" ifadelerini kullandı.

"BARIŞA KATKI SAĞLAYACAKSA MISIR'LA DA KONUŞURUZ"

Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte umarım ateşkesi bozmazlar. Suriye'de de biz bunu çok yaşadık. İnşallah daha önce yaşadıkları gibi çatışma haline dönüşmez. Bizim şuanda yaptığımız Libya hükümeti ile imzaladığımız ikili bir anlaşma var. Bunun içinde bilgi paylaşımı var. Eğitim var. Askerler arasında eğitime yönelik çalışmalar var. Onun dışında bizim çalışmamız ateşkesi tesis etmek ve çatışmaları sonlandırmaktır" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, barışa katkı sağlaması durumunda Mısır yönetimi ile de konuşabileceklerini söyledi.

"BERLİN SÜRECİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN ATEŞKESİN DEVAM ETMESİ LAZIM"

Türkiye olarak Berlin Zirvesi'ne önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Cumartesi günü arkadaşlarımız gidip ortak metne son katkılarını verecekler. Cumhurbaşkanımız başta Trump olmak üzere bir çok lidere telefon açıp oraya katılması konusunda davet etti. BAE davet ediliyorsa Katar'ın da davet edilmesi gerekiyor. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova'da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Sonuç alıcı bir zirvenin olması lazım. Başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım" diye konuştu.