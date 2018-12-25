Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Libya'daki Terör Saldırısına Kınama

Türkiye'den Libya'daki Terör Saldırısına Kınama

16 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye'den Libya'daki Terör Saldırısına Kınama, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus'ta meydana gelen ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Libya halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Libya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek çevreye ateş açmış, daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirmişti.

Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine ziyaret gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:53 Kaynak: AA

Türkiye, Trablus, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı

Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir Asgari Ücretle Çalışanlar Yapılan Zamdan Memnun! İşte İlk Yorumlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:09:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Libya'daki Terör Saldırısına Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]