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Türkiye'den Libya'ya düzenli Ro-Ro seferleri başladı - Son Dakika

Türkiye'den Libya'ya düzenli Ro-Ro seferleri başladı

24.06.2021 09:50
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Karanfil Group şirketlerinden KRN Lines, Libya'ya ikili ticaret hacminin artırılması amacıyla, bugüne kadar sadece deneme amaçlı gerçekleştirilen Ro-Ro seferlerinin düzenli olarak yapılmaya başlandığını duyurdu.

Karanfil Group şirketlerinden KRN Lines, Libya'ya ikili ticaret hacminin artırılması amacıyla, bugüne kadar sadece deneme amaçlı gerçekleştirilen Ro-Ro seferlerinin düzenli olarak yapılmaya başlandığını duyurdu. Şirketten verilen bilgiye göre, İstanbul Ambarlı Limanı'ndan yola çıkan ilk gemi, Libya'nın Misurata Limanı'na ilk seferini gerçekleştirdi.

İstanbul, Kocaeli, Samsun, İzmir, Mersin ve İskenderun limanlarından Libya Misurata'ya direkt Ro-Ro (lojistik araçlarının gemiler aracılığı ile bir yerden başka bir yere taşınması) ve konteyner servisi yapan KRN Lines, temmuz ayı itibarıyla filosuna katacağı yeni konteyner gemiler sayesinde iki ülke arasında haftalık düzenli konteyner hat servisine başlamayı planlıyor.

Karanfil Group CEO'su Fatih Sarı, "Kurduğumuz hat ve seferler sayesinde direkt 4 günde Libya'da olabileceğiz. Bu sayede Türk üreticilerine, sanayicisine ve ihracatçısına ciddi avantaj sağlayabilecekleri bir fırsat sunmuş oluyoruz. Daha kısa sürede ve daha uygun fiyatlarla ürünlerini Libya'ya ve oradan Afrika'ya sunabilecekleri bir hat sunuyoruz" dedi.

Sarı, yürür ve çekilebilir araçlar, iş makinesi, dorse, treyler, tank, tüm konteyner çeşitleri gibi taşıyacağı yüklerle Türkiye ile Libya ve Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

DÜZENLİ SEFERLER İHRACATIMIZA CİDDİ KATKI SUNACAK

Türkiye ile Libya arasında Ro-Ro seferlerinin daha önce denendiğini ancak devamlılık sağlanamadığını belirten Sarı, halihazırda İstanbul, Gemlik, İzmir ve Mersin limanlarından Libya'nın Misurata, Tripoli, Al Khoms ve Bingazi limanlarına konteyner servislerinin bulunduğunu söyledi.

Sarı, "Düzenli konteyner servisi dışında düzenli Ro-Ro ve kargo seferlerini ilk kez biz gerçekleştiriyoruz. Misurata limanı ile başladığımız Ro-Ro ve kargo seferlerimize Misurata ve Tripoli limanlarını da ekleyeceğiz. Türkiye'den İstanbul İzmir, Mersin, İskenderun, Kocaeli ve Samsun limanlarından düzenli seferlerimiz gerçekleşecektir" diye konuştu.

Türk denizciliğini daha ileri götürecek projelere imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Sarı, "Düzenli Ro-Ro ve kargo seferleri başta Libya olmak üzere tüm Afrika'ya yönelik ticaretimizi artıracak. Aynı zamanda iki ülke arasında her geçen gün ileri giden ilişkilere de katkı sunacak. Türk denizciliğini daha da ileri götürme yolunda yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

YÜKLER SADECE 4 GÜNDE LİBYA'DA OLACAK

İtalya, Fransa ve İspanya üzerinden Libya'ya, bugüne kadar çok kez düzenli Ro-Ro seferinin yapıldığını söyleyen Sarı, "Türkiye'den Libya'ya giden yürür araç ve iş makineleri ancak İtalya üzerinden aktarmalı gidiyor ve bu işlem çok uzun sürüyor. Kurduğumuz hat ve seferler sayesinde direkt 4 günde Libya'da olabileceğiz. Bu sayede Türk üreticilerine, sanayicisine ve ihracatçısına ciddi avantaj sağlayabilecekleri bir fırsat sunmuş oluyoruz. Daha kısa sürede daha uygun fiyatlarla ürünlerini Libya'ya ve oradan Afrika'ya sunabilecekleri bir hat sunuyoruz" dedi.


Türkiye'den Libya'ya düzenli Ro-Ro seferleri başladı

İstanbul, Türkiye, İzmir, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den Libya'ya düzenli Ro-Ro seferleri başladı - Son Dakika Ekonomi


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