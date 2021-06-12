Türkiye'den Libya'ya resmi ziyaret - Son Dakika

Türkiye'den Libya'ya resmi ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün Libya'ya resmi...

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