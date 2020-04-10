Türkiye'den Libya'ya sağlık malzemesi yardımı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele eden Libya'ya sağlık malzemeleri gönderildiğini açıkladı. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Libya halkına sevgilerle' notu yer aldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla COVID-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libyalı kardeşlerimize ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerimize sağlık malzemeleri gönderildi" ifadelerine yer verildi.