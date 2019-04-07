Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Libya'ya Seyahat Uyarısı

Türkiye'den Libya'ya Seyahat Uyarısı

36 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri uyarısında bulundu.

Türkiye'den Libya'ya Seyahat Uyarısı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki gelişmelere ilişkin bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

"Libya'da yaşanan gelişmeler ve özellikle Trablus civarındaki çatışmalar dikkate alınarak, Libya'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir." ifadesi kullanılan duyuruda, Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğunun faaliyetlerine normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, gerekli durumlarda Trablus Büyükelçiliğine, Misurata Başkonsolosluğuna ve 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ulaşılabileceği kaydedildi.

Büyükelçiliğe +218 21 340 11 40/ 41/ 43/ 44, Başkonsolosluğa +218 94 800 5436 ile +218 91 711 7154, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 2929 telefon numaralarından ulaşılabileceği anımsatıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:23 Kaynak: AA

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