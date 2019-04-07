Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir.

Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, " Libya'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir." uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:06 

Dışişleri Bakanlığı, Libya, Ekonomi
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