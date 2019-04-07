Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı

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Memura Yıllık 2 Bin 481, Emekliye 4 Bin 127 Lira Ek Gelir

Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!

Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık