Türkiye'den Libya'ya seyahat uyarısı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, "Libya'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir.
Dışişleri Bakanlığı
, " Libya
'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir." uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:06
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