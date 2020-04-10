Türkiye'den Libya'ya yardım - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Libya'ya sağlık malzemesi gönderildiğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler çerçevesinde, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ile danışma timlerine sağlık malzemesi gönderildiğini duyurdu.



Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libyalı kardeşlerimize ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerimize sağlık malzemeleri gönderildi" denildi.



Öte yandan, korona virüs ile mücadele çerçevesinde Libya'ya gönderilecek uçağa yüklenen yardım paketlerinin üzerine Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerinin yazılması da dikkat çekti. Ayrıca, paketlerin üzerine " Türkiye'den Libya halkına sevgilerle" notu düşüldü. - ANKARA