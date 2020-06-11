Türkiye'den Lozan Üniversitesi Hastanesine tıbbi yardım desteği - Son Dakika

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İsviçre'deki Lozan Üniversitesi Hastanesine (CHUV) tıbbi yardım malzemeleri hediye etti.

Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede, dayanışmamızın bir göstergesi olarak, en çok vatandaşımızın bulunduğu bölgede hizmet veren, Lozan Üniversitesi Hastanesine ülkemizde üretilmiş, 10 bin cerrahi maske ve 2 sensörlü el dezenfektan cihazı hediye ettik." dedi.

Uyanık, maskelerin Dışişleri Bakanlığından geldiğini, el dezenfektan cihazlarının da Lozan'daki bir Türk iş adamı tarafından hediye edildiğini aktardı.

Mart ayında söz konusu hastanede iki Türk vatandaşının Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini anımsatan Uyanık, Lozan'ın da içinde yer aldığı Vaud kantonunun İsviçre'de en çok Kovid-19 vakası ve ölü sayısının görüldüğü kanton olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan, tıbbi malzemeleri, teslim alan CHUV Lojistik Müdürü Pierre-Yves Muller ve İletişim Müdürü Beatrice Schaad, çalışmaları hakkında Uyanık'a bilgi verdi.

Lozan Üniversite Hastanesinin mimarisini 1970'li yıllarda Türk mimar Akil Konca çizmişti.