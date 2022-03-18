Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi - Son Dakika
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Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi

18.03.2022 17:48
Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 15 tırı taşıyan gemi için uğurlama töreni düzenlendi.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 15 tırı taşıyan gemi için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 tonluk gıda ve bebek sütü bulunan insani yardım malzemelerini taşıyan 15 tırlık filo, "İyilik Gemisi"ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı'na geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, uğurlama törenindeki konuşmasında, geminin yardım malzemelerinin yanı sıra Anadolu insanının sevgisini, muhabbetini ve duasını da taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin gölgesinin, sınırlarının çok ötesine düştüğünü ifade eden Çataklı, "Bugün, gönül coğrafyamızın hemen yanı başındaki bir yere, her ne kadar gemiyle gönderiyor olsak da biraz başımızı kaldırsak sanki görebileceğimiz kadar yakın bir yere, Lübnan'a, Lübnan'daki kardeşlerimize bu yardımlar gidecek." dedi.

Çataklı, Türkiye'nin nerede mazlum varsa yardıma koştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihin her döneminde milletimiz dara düşmüşe el uzattı. Bunu yaparken bazılarının yaptığı gibi mazlumların saçının rengine bakmadık, atalarımız da bakmamıştı. 'Gözleri mavi mi?' diye bakmadık, ten rengi farklı diye kimseyi trenlerden ya da otobüslerden indirmedik. Sınırlardan geçemesinler diye yavrulara çelme takmadık. Myanmar'dan Yemen'e, Filistin'den Ukrayna'ya, Suriye'den Bosna'ya, Haiti'ye kadar diline, dinine, rengine, ırkına, mezhebine bakmaksızın nerede mazlum varsa yetişmeye çalıştık. Hamdolsun ki yaradan da bize fazla fazla verdi. İnşallah bundan sonra da verecek."

Yardımlar ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Lübnan'a, Beyrut Limanı'nda 2020'de meydana gelen patlamanın ardından da yardım gönderildiğini aktaran Çataklı, "Son dönemlerde yaşanan insani kriz sonrasında, özellikle bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasındaki güçlükler, halkın yüzde 50'den fazlasının yoksulluk sınırının altına düşmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, insani yardım faaliyeti başlatılması talimatı üzerine bugün gemimizi ilk seferine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Çataklı, yardımları ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı istediklerini dile getirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de sıkıntıda olan insanların yardımına koştuğunu anlattı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 18 tırdan oluşan ikinci yardım filosunun da gelecek hafta gönderilmesinin planlandığını kaydetti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin okuduğu duanın ardından, insani yardımları taşıyan tırlar gemiye yüklendi.

Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi
Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi
Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi
Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi - Son Dakika


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