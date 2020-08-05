Türkiye'den Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Türkiye'den Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 100 kşinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu patlamanın yaşandığı Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin Lübnan'a yardımı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Sözcü Aksoy, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Aksoy, "Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Haber: ANKARA, -