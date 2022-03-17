Türkiye'den Lübnan'a insani yardım filosu - Son Dakika

Türkiye, Lübnan'a 524 tonluk insani yardımda bulunacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 ton insani yardım malzemesini taşıyan 15 tırlık filo yarın gemiyle Lübnan'a gönderilecek.

Bebek sütü ve gıda malzemesi içeren ilk yardım filosunun İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de katılacağı törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrılmasının ardından 18 tırdan oluşan ikinci yardımcı filosunun da gemiyle gelecek hafta Lübnan'a gönderilmesi planlanıyor.

Ayrıca AFAD koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan, gıda ve undan oluşan 1000 tonluk insani yardım malzemesi de ramazan ayından önce "İyilik Gemisi" ile Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.