Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda hazırlanan 511,7 tonluk gıda ürünlerini taşıyan 23 tırlık filo, " İyilik Gemisi"ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı 'na geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi - Son Dakika

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