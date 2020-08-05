Türkiye'den Lübnan'a yardım eli - Son Dakika

Türkiye'den Lübnan'a yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrasında destek amaçlı olarak Lübnan'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye'den Lübnan'a yardım eli, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrasında destek amaçlı olarak Lübnan'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

AFAD tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelen, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M askeri kargo uçağı "Koca Yusuf"a yüklendi. Ayrıca, tıbbi yardım malzemesinin yanı sıra, Türk Kızılay'ı tarafından paketlenen kan torbaları ile AFAD ve UMKE ekiplerine ait arama kurtarma malzemeleri de uçağa yüklendi. Bununla birlikte, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Ayrıca askeri kargo uçağı, AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen 10 personel, gerekli ekipman ve 1 kurtarma aracıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 21 UMKE personeli, 2 Acil Müdahale Ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzemeyle, Türk Kızılayı ise 3 kişilik arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi ile Lübnan'a doğru hareket etti.

"LÜBNAN HALKININ YANINDAYIZ, BEYRUT'UN YANINDAYIZ"

Askeri kargo uçağı ile birlikte Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a doğru yola koyulan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu uçak havalanmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, "Lübnan'da meydana gelen patlamayı hep birlikte takip ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile irtibat kurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan İçişleri Bakanı ile Sağlık Baklanı Fahrettin Koca da Lübnan Sağlık Bakanı ile irtibat kurdu. Bugün gün içinde, arkamda görmüş olduğunuz bugüne kadar dünyanın bir çok yerine insani yardım götürdüğümüz uçağımızı hazırladık. AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri, Kızılay ekiplerimiz ile beraber şuan son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Oraya hem insani yardım anlamında istenen destekleri göndermek üzere hazırlık yaptık. Hem de gerek medikal ekip gerek arama kurtarma ekibimizi hazırladık. Hazırlıklar tamamlanınca da inşallah birkaç saat geçmeden yola çıkacağız. Bir taraftan korana virüs sürecinde olduğumuz için kişisel koruyucu ekipmanlar, siperlik, dezenfektan, eldiven maske gibi yardımlarımızı götürüyoruz. Bir taraftan da ortada büyük bir travma var, binlerce yaralı var. Travma cerrahisi konusunda, ortopedi, genel cerrahi gibi cerrahi konularda uzman bir ekibimiz ve acil tıp uzmanlarımız ile yardımcı sağlık personellerimizden oluşan bir 20 kişilik UMKE ekibimiz var. Tabi bir taraftan da bir enkaz bölgesine gidiyoruz. O anlamda oradaki ölü ve yaralılar için destek vermek üzere AFAD ekibimizle beraber sahaya geçiyoruz. Yine Lübnan Kızıl Haçı ile de irtibat kurarak çalışmalara destek olmak üzere Kızılay ekibimizle bölgeye geçiyoruz. Lübnan halkının yanındayız, Beyrut'un yanındayız. Türkiye'nin tüm dünyaya olduğu Lübnan'a olan yardım elini uzatmak üzere bölgeye gidiyoruz. Tabi ölü ve yaralı sayıları git gide artıyor. Çünkü çok geniş bir alan etkilendi. Bu anlamda biz de orada ihtiyaç duyulan süre kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız Yaralı tahliyesi konusunda her hangi bir talep olmadı. Çünkü Lübnan'daki hastanelere yaralılar dağıtılmış durumda. Ama biz de hem götürdüğümüz malzemeler ile hem de ekip ve ekipmanlarımızla oradaki yaraları sarmak için gayret gösteriyor olacağız" şeklinde konuştu.

Askeri kargo uçağı Koca Yusuf ile Lübnan'a gönderilen malzemelerin tamamı ise şu şekilde:

"Bin adet koruyucu tulum, 100 adet koruyucu gözlük 10 bin adet 3 katlı maske, 20 bin adet pudrasız vinil eldiven, bin 152 adet kan torbası, 5 adet acil müdahale çadırı, 2 adet jeneratör, 6 adet masa, 10 adet sandalye, 20 uyku tulumu, 20 adet battaniye, 3 adet mazot bidonu, 16 adet katlanabilir sedye, 2 adet travma tahtası, 1 adet kombinasyon sedye, 5 adet UMKE çantası, 2 adet oksijen tüpü, 2 adet tedavi arabası, 2 adet cerrahi aspiratör, 20 adet plastik sandık."

(İHA)

Lübnan, Beyrut, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:42

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Lübnan'a yardım eli - Son Dakika

Son Dakika

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