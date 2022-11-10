Resmi Gazete'de yayımlandı! Macaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak. Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği bildirildi.

90 GÜN SÜREYLE VİZESİZ SEYAHAT İMKANI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."