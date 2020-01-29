Türkiye'den Macron'a yanıt: Libya'da krizin asıl sorumlusu Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçlamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, Libya krizinde esas sorumluluğun meşru hükümete karşı General Hafter'e destek olan Fransa'da olduğunu açıkladı.



Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Libya'daki son gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eleştirilerine yanıt vererek, "Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır" dedi.