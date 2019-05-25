Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Madagaskar'a Ramazan Yardımı

Türkiye'den Madagaskar'a Ramazan Yardımı

2 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, bugüne kadar Türkiye'den hiçbir yardım kuruluşunun girmediği Madagaskar'ın Santa Marie adasına giderek hayırseverlerin Ramazan yardımlarını mağdur Müslümanlara ulaştırdı.

Türkiye'den Madagaskar'a Ramazan Yardımı, System.String[]

Yardımlardan 2 bin 500 kişi istifade etti.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan'da iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. Bu yıl yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye'de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan İHH ekiplerinin faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ulaştıkları ülkelerden biri de Madagaskar.

İHH ekipleri, bugüne kadar Türkiye'den hiçbir yardım kuruluşunun uğramadığı Madagaskar'ın Santa Marie adasına giderek hayırseverlerin Ramazan yardımlarını mağdur Müslümanlara ulaştırdı. Bu kapsamda İHH ekibi, Madagaskarlı mağdurlara 500 adet kumanya paketi dağıttı. Yardımlardan 2 bin 500 kişi istifade etti. Kumanya paketlerinde; pirinç, un, şeker, yağ ve süt bulunuyordu.

İyilik hareketine destek olmak için

Dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı iyilik hareketimize katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceğimiz kampanyalarımıza destek olabilirsiniz.

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:22 Kaynak: Bültenler
İHH, Türkiye, Madagaskar, Güncel
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