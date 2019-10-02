Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama
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Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama

46 dakika önce

Türkiye, Mali'nin orta kesimlerinde yer alan ordu karargahlarına düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, bu ülke halkı ve hükümetine hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama, System.String[]

Türkiye, Mali'nin orta kesimlerinde yer alan ordu karargahlarına düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, bu ülke halkı ve hükümetine hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin Boulkessi ve Mondoro'da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda askerin ve sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda 2'si sivil olmak üzere, 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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