Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mali'deki Saldırıya Kınama

Türkiye'den Mali'deki Saldırıya Kınama

56 dakika önce

Türkiye, Mali'nin Mopti bölgesindeki bir köye düzenlenen saldırıyı kınayarak ölenler için bu ülke halkına taziye mesajını iletti.

Türkiye'den Mali'deki Saldırıya Kınama, System.String[]
Türkiye, Mali'nin Mopti bölgesindeki bir köye düzenlenen saldırıyı kınayarak ölenler için bu ülke halkına taziye mesajını iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti bölgesindeki Bankass kasabası yakınlarındaki bir köye yapılan saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Etnik çatışmaların yoğun olduğu ülkenin orta kesimlerindeki Egossagou köyüne silahlı bir grup saldırı düzenlemiş, aralarında hamile ve çocukların da olduğu 115 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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