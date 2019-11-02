Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Mali'ye başsağlığı
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Türkiye'den Mali'ye başsağlığı

7 saat önce

Türkiye, Mali'de askeri noktaya düzenlenen terör saldırında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Mali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

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Türkiye, Mali'de askeri noktaya düzenlenen terör saldırında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Mali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik düzenlenen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve dost Mali hükümeti ile kardeş Mali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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