Türkiye'den mezun Etiyopyalı Muhammed ülkesinin en kaliteli boya fabrikalarından birini yönetiyor - Son Dakika
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Türkiye'den mezun Etiyopyalı Muhammed ülkesinin en kaliteli boya fabrikalarından birini yönetiyor

16.12.2021 11:59

Türkiye'den mezun Etiyopyalı Muhammed ülkesinin en kaliteli boya fabrikalarından birini yönetiyor Etiyopya'da ülkenin en kaliteli boyasını üreten fabrikalardan birinin sahibi Fennan Muhammed, hem ülkesinin kalkınmasına destek oluyor hem de Türkiye mezunlarını tek çatı altında topluyor.

Türkiye'den mezun Etiyopyalı Muhammed ülkesinin en kaliteli boya fabrikalarından birini yönetiyor

ANKARA - Etiyopya'da ülkenin en kaliteli boyasını üreten fabrikalardan birinin sahibi Fennan Muhammed, hem ülkesinin kalkınmasına destek oluyor hem de Türkiye mezunlarını tek çatı altında topluyor.

2003-2008 yıllarında İstanbul'da bir üniversitede Elektrik Mühendisliği programını bitiren Fennan Muhammed, Etiyopya'da ülkenin en kaliteli boyasını üreten fabrikalardan birinin sahibi. Kurduğu boya fabrikasıyla hem Türkiye'nin ihracatını artıran hem de ülkesinin kalkınmasına destek olan Muhammed, aynı zamanda Etiyopya'da Türkiye mezunlarını tek çatı altında toplayan Türkiye Mezunları Kalkınma ve Yardım Derneğinin Yönetim Kurulu başkanı. Fennan Muhammed hem sivil toplum hem de iş alanında yürüttüğü projelerle başarılı çalışmalara imza atıyor.

Fennan Muhammed yaptığı çalışmalardan dolayı ülkesinde "Fennan Türki" lakabı ile tanınıyor.

Türkiye'den mezun Etiyopyalı Muhammed ülkesinin en kaliteli boya fabrikalarından birini yönetiyor
Türkiye'den mezun Etiyopyalı Muhammed ülkesinin en kaliteli boya fabrikalarından birini yönetiyor
Türkiye'den mezun Etiyopyalı Muhammed ülkesinin en kaliteli boya fabrikalarından birini yönetiyor

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İstanbul, Etiyopya, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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