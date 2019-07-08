Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
40 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:57
Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan
'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.
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