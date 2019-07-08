Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
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Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği

40 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.

Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:57 
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Ekonomi
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