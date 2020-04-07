Son Dakika › Güncel › Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destek - Son Dakika
Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destek
6 saat önce
Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik katkı sağlayacak.
Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik katkı sağlayacak.
Vodafone Türkiye açıklamasına göre, amaç odaklı şirket olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, yeni tip koronavirusle mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL katkıda bulunacak.
Dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirus salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyayla, koronavirus tedbirlerinden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara yardım edilmesi amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:48 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi